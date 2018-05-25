Kars'taki terör operasyonu

Kars'ın Kağızman ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonda silah ile yaşam malzemesi ele geçirildi.
Terör açısından kritik noktalar arasında gösterilen Çemçe-Madur bölgesinde devam eden operasyon kapsamında M-16 piyade tüfeği ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.
Öte yandan, Kağızman ilçesinde 22 Mayıs'ta Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Kars İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde başlatılan operasyonda F-16'larla etkisiz hale getirilen 12 teröristin arasında Çemçe ve Madur bölge sorumlularının da olduğu bildirildi.
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