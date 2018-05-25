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Kars'taki terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 01:39 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonda silah ile yaşam malzemesi ele geçirildi

Kars'ın Kağızman ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonda silah ile yaşam malzemesi ele geçirildi.

Terör açısından kritik noktalar arasında gösterilen Çemçe-Madur bölgesinde devam eden operasyon kapsamında M-16 piyade tüfeği ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

Öte yandan, Kağızman ilçesinde 22 Mayıs'ta Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Kars İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde başlatılan operasyonda F-16'larla etkisiz hale getirilen 12 teröristin arasında Çemçe ve Madur bölge sorumlularının da olduğu bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kars operasyon terör

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