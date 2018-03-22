Kars’tan Afrin’e canlı hayvan desteği

Kars’ın 17 bin nüfuslu Arpaçay ilçesinden Afrin’de mücadele eden Mehmetçiklere destek amacıyla 400 baş canlı hayvan gönderildi.

Arpaçay ilçesinde Zeytin Dalı Harekatı’na katılan askerler için 48 köy ve 4 mahalle de 400 baş canlı hayvan toplandı. Davul-zurna eşliğinde 3 tır ve 1 kamyona bindirilen canlı hayvanlar ve kesilen kurbanlar dualar eşliğinde Afrin’e yola çıktı. Türkiye’de nüfus oranına göre en büyük desteğin yapıldığı Arpaçay’da ellerinde Türk bayraklarıyla meydanı dolduran vatandaşlar halay çekti oynadı.

Arpaçay Meydanı’nda düzenlenen törende konuşan Kaymakam Abdil Koç, "Zeytin Dalı Harekatı Türk milletini takdire şayan bir şekilde bir birine kenetlemiş, operasyon halımızdan büyük destek almıştır. İşte serhat şehri Arpaçay’da bu kenetlenmenin, birlikteliğin ve desteğin en güzel örneklerinden birisi olmuştur. Arpaçay halkı tamamen kendi milli duruşlarıyla kendi duygularıyla devlet ve asker sevgileriyle bir araya gelerek ben de Afrin’deki askerler için bir şeyler yapayım demiştir" dedi.

Kaymakam Koç, "Anlının teriyle elde ettikleri helal kazançlarıyla tam 400 hayvanı Afrin’deki polis ve askerlerimize bağışlamıştır. Bunu 17 bin nüfuslu köyleri ve Arpaçay halkı başarmıştır. Burada bin emek varsa 1’i benimdir, 999’u Arpaçay ve köyleri halkınındır. Arpaçaylılar, işte devlet, işte millet burada demiştir. Zor zamanlarımızdan bu milletin neler yapabileceğinin en büyük delili olmuştur" diye konuştu.

Arpaçay Meydanı’nda düzenlenen programa Kaymakam Abdil Koç, Belediye Başkanı Erçetin Altay, Jandarma Komutanı, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.