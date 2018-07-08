Kart aidatını geri almak isterken dolandırılmayın

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - "Kart aidatınız almak için bugün son gün" şeklinde gelen SMS'lere kesinlikle cevap verilmemesi gerektiğini belirten tüketici dernek temsilcileri, bu SMS'lerdeki linklere tıklandığında dolandırıcıların ağına düşüldüğünü, kart aidatı almak için avukatlara değil tüketici hakem heyetlerine başvurulması gerektiğini belirtiyor.

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Genel Başkanı Aziz Koçal, son zamanlarda vatandaşlara, bazı bankaların kartları ile ile ilgili "Kart iadenizi almak için son gün, aidatınız almak için lütfen bize başvurun" şeklinde SMS ve link gönderildiğini söyledi.

Koçal, bu linklere tıklandığında vatandaşın telefonuna ücret yansıdığını, bazı vatandaşlara ise 100 TL ödemeli kargo yolu ile dilekçe gönderildiğini kaydederek, bazı vatandaşlardan da SMS yolu ile ilgili gelen link tıklandığında kredi kartı bilgileri istendiği yönünde şikayet telefonları geldiğini aktardı.

Vatandaşların bu tür SMS'leri dikkate almaması gerektiğini vurgulayan Koçal, "SMS yolu ile gelen link tıklandığında istenen kredi kartı bilgiler verilmemeli, kredi kartı aidatı alabilmek için gönderilen ödemeli kargolar alınmadan iade edilmelidir." dedi.