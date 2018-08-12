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Kartal açıklarında tekne yangını! Dumanlar yükseliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 15:27 | Son Güncelleme

İstanbul Kartal açıklarında bir teknede yangın çıktı. Yangına denizden müdahale ediliyor.

Kartal açıklarında tekne yangını! Dumanlar yükseliyor

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
tekne Kartal yangın

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