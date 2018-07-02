Kartal'da denizde kaybolan Serkan Kuloğlu'nun cansız bedeni bulundu

Kartal açıklarında dün su alan teknesini onarmak için denize giren Serkan Kuloğlu (27), ip atarak kendisini kurtarmaya çalışan eşinin tüm çabalarına rağmen gözden kaybolmuş, arama çalışmaları dün akşam havanın kararmasıyla sonlandırılmıştı. Çalışmalar bu sabah saatlerinde tekrar başladı. Çalışmalara helikopter de katıldı.

BABASI HASTANEDEN GELDİ



DHA'nın haberine göre kalp rahatsızlığından hastanede tedavi görmekteyden oğlunun denizde kaybolduğu haberini alarak yakınlarıyla olay yerine gelen babası Turgay Kuloğlu, sahilde oğlunun bulunmasını bekliyor. Çocuğunun bir an evvel bulunmasını isteyen Turgay Kuloğlu, "Dün 4'de haberim oldu. Saat 4'den beri buradayım. Milletimiz nerede, devletimiz nerede? Gelsin çocuğumu bulsun. Ben dayanamıyorum, kalp hastasıyım" dedi. Turgay Kuloğlu, kontrol amacıyla yeniden hastaneye götürüldü.

Serkan Kuloğlu'nun bir yakını da aramaların yetersiz olduğunu belirterek, " insan kayboldu bir tane polis ekibi yok. Bu nasıl bir insanlık ya. Yardımınızı bekliyoruz. Olmaz böyle bir şey. Bir tane dalgıç var. Ne kadar ekip varsa buraya bekliyoruz. Çocuğumuzun bulunmasını istiyoruz. Olmaz böyle bir şey insanlık ölmüş" diye konuştu.