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Kartal'da feci kaza: 4 kişi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 17:21 | Son Güncelleme

Kartal D-100 Karayolu üzerinde meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti

Kaza saat 16.45 sıralarında D-100 Karayolu Kartal Köprüsü Pendik istikametinde meydana geldi.

41 NR 830 plakalı otomobil, önünde seyreden tur otobüsüne arkadan carptı. Çarpma sonrası otomobilde bulunan 5 kişi araçta sıkıştı.

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4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis,itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı 1 kişi ise sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kartal trafik kazası D-100 Karayolu istanbul

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