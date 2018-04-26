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Kartal Sanayi Sitesi'nde yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 20:40 | Son Güncelleme

Atık kağıtlar ile hurdaların bulunduğu depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince yakındaki benzin istasyonuna sıçramadan söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Kartal'da atık kağıtlar ile hurdaların bulunduğu depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kartal Sanayi Sitesi'nde, atık kağıtlar ile hurdaların olduğu depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşlar, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede büyüyen ve deponun tamamını saran yangına müdahale etti. Yangının, yan taraftaki benzin istasyonuna sirayet etmesini engellemek için yoğun çaba harcandı.

Yangın, çevre ilçelerden gelen takviye itfaiye ekiplerinin de katıldığı çalışmayla söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.

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