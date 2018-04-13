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Kartal ve Kadıköy hattındaki minibüs kahyalarından akılalmaz vurgun

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 16:37 | Son Güncelleme

Kartal ve Kadıköy hattındaki minibüslerden günlük 50-60 lira alan 'kahya çetesi'ne operasyon düzenlendi. Operasyonda 14 kahya gözaltına alındı.

Kartal ve Kadıköy hattındaki minibüs kahyalarından akılalmaz vurgun

Kartal ve Kadıköy hattında çalışan minibüs şoförlerinden günlük 50-60 lira para alan 'kahya çetesine' operasyon düzenlendi. Kişi başı aylık 60-70 bin lira para toplayan 14 kahya gözaltına alındı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürüğü ekipleri, Kartal ve Kadıköy hattındaki minibüslerden tehditle para toplayan 'kahya' çetesine yönelik gece 02.00'de operasyon düzenledi.

14 MİNİBÜS KAHYASI GÖZALTINA ALINDI

Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın haberine göre; hakkında gözaltı kararı bulunan 16 şüpheliden 14'ü yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 7 adet ajanda ve defter, 10 adet banka dekontu, 5 bin 700 lira para, 85 senet, 49 değişik çaplarda fişek, 1 pompalı tüfek, 1 el yapımı tabanca ve bu tabancaya ait şarjör, 2 kurusıkı tabanca ve bunlara ait 2 şarjör, 13 kartuş ele geçirildi.

KİŞİ BAŞI AYLIK 70 BİN LİRALIK VURGUN YAPMIŞLAR

Gözaltına alınan kahyaların, tehdit ve zor kullanarak minibüs şoförlerinden günlük 50-60 lira para aldıkları ve aylık en az 60-70 bin liralık haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bi operasyonda şoförlere yapılsın efendi olsunlar müşteriye karşı saygılı ve kaliteli davransınlar.
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