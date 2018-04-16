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KARTAL'DA 4 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZA; OTOBÜS ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 19:00 | Son Güncelleme

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA Kartal'da, 4 kişinin ölümü bir kişinin de yaralanması ile sonuçlanan kaza sonrası gözaltına alınan tur otobüsünün şoförü Alaettin G., “Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve bir kişinin de yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklandı.  Dün Kartal'da meydana gelen ve 4 kişinin ölümü bir kişinin de yaralanması ile sonuçlanan trafik kazası sonrası tur otobüsünün şoförü Alaettin G., kaza sonrası dün gözaltına alındı.  Aleattin G.'nin emniyet sorgusunda turizm işiyle uğraşan bir şirkette otobüs şoförü olarak görev yaptığını, olay günü 16.15 sıralarında da Göztepe'den çıkarak Kartal'a doğru gittiğini söylediği öğrenildi.  Kartal köprüsüne yaklaştığı sırada yolcu almak için yan yola girmeye hazırlandığını söylediği öğrenilen Aleattin G.'nin, “Yolcu almaya gideceğim sırada arkadan çarpma sesi duydum.

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA
Kartal'da, 4 kişinin ölümü bir kişinin de yaralanması ile sonuçlanan kaza sonrası gözaltına alınan tur otobüsünün şoförü Alaettin G., “Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve bir kişinin de yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklandı.
Dün Kartal'da meydana gelen ve 4 kişinin ölümü bir kişinin de yaralanması ile sonuçlanan trafik kazası sonrası tur otobüsünün şoförü Alaettin G., kaza sonrası dün gözaltına alındı.
Aleattin G.'nin emniyet sorgusunda turizm işiyle uğraşan bir şirkette otobüs şoförü olarak görev yaptığını, olay günü 16.15 sıralarında da Göztepe'den çıkarak Kartal'a doğru gittiğini söylediği öğrenildi.
Kartal köprüsüne yaklaştığı sırada yolcu almak için yan yola girmeye hazırlandığını söylediği öğrenilen Aleattin G.'nin, “Yolcu almaya gideceğim sırada arkadan çarpma sesi duydum. O esnada trafikte kesinlikle durmadım, yolcu da almadım. Yolcu almaya gideceğim esnada arkadan çarpma sesi duydum. Çok şiddetli bir ses geldi" dediği belirtildi.
Hemen 112 ambulans ile 155 polis imdadı arayarak yardım istediğini söyleyen Aleattin G.'nin, kaza yerinde fren sesi duymadığını ve fren izini de görmediğini, kazanın oluşumunda kusurunun olmadığını belirttiği kaydedildi.

TUTUKLANDI
Aleattin G., emniyet işlemlerinin ardından bugün soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılık, sorgusunu yaptığı Aleattin G.'yi, “Taksirle birden fazla kişinin ölümü ve bir kişinin yaralanmasına neden olmakö suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.
Mahkeme, Aleattin G.'nin sevk edildiği suçtan tutuklanmasına karar verdi.

Görüntü Dökümü:
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-Kaza ile ilgili geçilen görüntüler
-Güvenlik kamera görüntüleri

16.04.2018 - 14.01 Haber Kodu : 180416083
15.04.2018 - 18.51 Haber Kodu : 180415140
15.04.2018 - 17.20 Haber Kodu : 180415119
15.04.2018 - 17.18 Haber Kodu : 180415117
15.04.2018 - 17.10 Haber Kodu : 180415112

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