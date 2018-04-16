Kartal'da 4 kişinin öldüğü trafik kazası

İSTANBUL (AA) - Kartal'da 4 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı trafik kazasına ilişkin gözaltına alınan otobüs şoförü tutuklandı.

Kartal Köprüsü mevkisinde Murat Polat'ın kullandığı otomobilin tur otobüsüne çarpması sonucu 4 kişinin ölümü, 1 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kazaya ilişkin gözaltına alınan otobüs şoförü Alaattin Gündoğdu, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na çıkarıldı.

Soruşturmayı yürüten savcılıkça ifadesi alınan Gündoğdu, "birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Gündoğdu'nun tutuklanmasına karar verdi.

Bu arada, şüpheli Gündoğdu'nun ifadesinde, olay günü otobüsle Göztepe'den yola çıkarak Kartal'a doğru seyir halinde olduğunu anlatarak, "Kartal Köprüsü'ne geldim. Yan yola girmeye hazırlanırken yoğun trafik vardı. Hızım en fazla 5-10 kilometre idi. O esnada trafikte kesinlikle durmadım, kesinlikle yolcu da almadım. Yolcu almaya gideceğim esnada arkamdan çarpma sesi duydum. Kaza yerinde fren sesi duymadım, yolda da fren izi görmedim. Benim hiçbir kusurum bulunmamaktadır." şeklinde beyanda bulunduğu öğrenildi.

Kartal Köprüsü mevkisinde dün meydana gelen kazada, Murat Polat'ın kullandığı 41 NR 830 plakalı otomobil, Alaattin Gündoğdu idaresindeki 34 LU 9620 plakalı tur otobüsüne arkadan çarpmıştı. Kazada, sürücü Murat Polat ile otomobildeki Eren Polat, Gülperi Polat ve Esengül Kaya hayatını kaybetmiş, Gülbeyaz Polat da yaralanmıştı.