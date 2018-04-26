KARTAL'DA AKARYAKIT İSTASYONU YAKININDA YANGIN

Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA
Kartal'da D-100 Karayolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonun arkasında bulunan kağıt toplama yerinde çıkan yangın paniğe yolaçtı.
Yangın, Esentepe Mahallesi E-5 Karayolu üzerinde bulan bir akaryakıt istasyonunun arkasındaki kağıt atık toplama yerinde saat 19.4o sıralarında çıktı. Yangın çıkan yerin akaryakıt istasyonuna yakın olması nedeniyle panik yaşandı. Bildirilmesi üzerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
Görüntü Dökümü:
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-Ekiplerin yangına müdahalesi
-Yaşanan hareketlilik
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