Kartal'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

İSTANBUL (AA) - Kartal'da kavga sırasında iki kişi bıçakla yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Turgut Özal Bulvarı'nın sahil kesiminde kimlikleri öğrenilemeyen iki kişi arasında tartışma çıktı.
Nedeni henüz belirlenemeyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi ve bu kişilerin bıçakla yaralanması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılardan biri sağlık ekiplerince Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Diğer yaralının ise arkadaşları tarafından olay yerinden götürüldüğü öğrenildi.
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