Kartal'da boğulma tehlikesi geçiren kişi kurtarıldı

İSTANBUL (AA) - Kartal'da denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Arkadaşlarıyla serinlemek için denize giren ve yabancı uyruklu olduğu belirtilen kişi, bir süre sonra gözden kayboldu.

Bunun üzerine polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen Deniz Polisine bağlı dalgıçlar, arama çalışması yaptı.

Bir süre sonra bulunarak denizden çıkarılan 20'li yaşlardaki şahıs, ambulansla Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

