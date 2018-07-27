Kartal'da denizde ceset bulundu

İSTANBUL (AA) - Kartal sahilinde denizde erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, deniz yüzeyinde hareketsiz bir kişiyi gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve deniz polisi sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler, cesedi sudan çıkardı. Bu arada cesedin bulunduğu kıyıya yakın kayalıkların üzerindeki giysilerden Ramazan Eren (34) adına kimlik çıktı.
Ceset, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.
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