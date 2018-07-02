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Kartal'da denizde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 13:10 | Son Güncelleme

Ramazan EĞRİ / İstanbul, DHA  - KARTAL açıklarında kaybolan gencin Serkan Kulaoğlu (27) 'nun cansız bedenine ulaşıldı.

Ramazan EĞRİ / İstanbul, DHA - KARTAL açıklarında kaybolan gencin Serkan Kulaoğlu (27) 'nun cansız bedenine ulaşıldı.
Kartal açıklarında dün su alan teknesini onarmak için denize giren Serkan Kulaoğlu kayıplara karışmıştı. Yapılan çalışmalar sonucu Kulaoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı.

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