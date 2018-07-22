KARTAL'DA DENİZE GİREN BİR KİŞİ GÖZDEN KAYBOLDU-1

Ali Kerem Bengi/İSTANBUL,(DHA)

Kartal sahilinde arkadaşlarıyla denize giren bir kişi gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen deniz polisinin arama çalışmaları devam ediyor.

Olay, 18.00 sıralarında Kartal sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre arkadaşlarıyla birlikte denize giren Suriye uyruklu bir kişi bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine deniz polisi sevk edildi. deniz polisinin ve dalgıçların genci bulmak için başlattığı çalışmalar devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-Polisin arama çalışmaları

-Detaylar

