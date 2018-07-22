KARTAL'DA DENİZE GİREN BİR KİŞİ GÖZDEN KAYBOLDU

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,(DHA)-
Kartal sahilinde denizde gözden kaybolan 23 yaşındaki Suriye uyruklu genç deniz polisinin yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından karaya çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan gencin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olay, 18.00 sıralarında Kartal sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre arkadaşlarıyla birlikte denize giren Suriye uyruklu bir kişi bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine deniz polisi sevk edildi. Deniz polisi ve dalgıçlar genci bulmak için başlattı. Yaklaşık bir saat süren arama çalışmaları sonucunda denize düşen kişiye ulaşıldı. Durumun ağır olduğu belirtilen Suriye uyruklu genç ambulansla Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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