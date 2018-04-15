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KARTAL'DA DÜĞÜN KONVOYUNDA KAZA: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 12:49 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-İSTANBUL DHA Kartal'da düğün konvoyunda bulunan bir otomobil, yolcu indirmek için durağa yanaşan halk otobüsüne arkadan çarptı.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-İSTANBUL DHA
Kartal'da düğün konvoyunda bulunan bir otomobil, yolcu indirmek için durağa yanaşan halk otobüsüne arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 1 kişi öldü 1 kişi de yaralandı.
Kaza 11.00 sıralarında Kartal D-100 Karayolu Kadıköy istikameti yan yolda meydana geldi. Düğün konvoyunun içinde bulunan 34 EEB 09 plakalı otomobil, yolcu indirmek için durağa yanaşan Güven Sinoğlu'nun kullandığı 34 UZ 8260 plakalı halk otobüsüne arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan Yiğit Çakmak hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Erol T. ise itfaiye tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak ambulansla Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Düğün fotoğrafçısı olduğu öğrenilen Yiğit Çakmak ve Erol T.'nin düğün konvoyuyla seyir halinde olduğu öğrenildi. Otobüs şoförü Güven Sinoğlu, "Ben de bilmiyorum. Durakta yolcu indiriyordum. Ses geldi, indik aşağı felaket olmuş" dedi. Kazayı gören bir vatandaş ise "Bu araç yolcu indiriyordu. Süratle geldi çarptı." diye konuştu.
Polis kazayla ilgili soruşturla başlattı.

Görüntü Dökümü:
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-Ambulansa kaldırılan yaralılar
-Polisin olayla ilgili çalışması
-Görgü tanığı ile röp
-Kaza yapan araçlar
-Otobüs şoförüyle röp
-Genel ve detay

15.04.2018 - 12.29 Haber Kodu : 180415029
15.04.2018 - 12.34 Haber Kodu : 180415032

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