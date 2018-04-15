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Kartal'da feci kaza; 4 ölü 1 yaralı-1

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 17:29 | Son Güncelleme

KARTAL'DA meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti.

Kartal'da feci kaza; 4 ölü 1 yaralı-1

Enver ALAS-İSTANBUL,(DHA)
KARTAL'DA meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti.
Kaza saat 16.45 sıralarında D-100 Karayolu Kartal Köprüsü Pendik istikametinde meydana geldi. 41 NR 830 plakalı otomobil, önünde seyreden tur otobüsüne arkadan carptı. Çarpma sonrası otomobilde bulunan 5 kişi araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis,itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı 1 kişi ise sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kartal'da feci kaza; 4 ölü 1 yaralı-1Kartal'da feci kaza; 4 ölü 1 yaralı-1

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