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Kartal'da feci kaza: 4 ölü 1 yaralı - 2

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 18:40 | Son Güncelleme

KARTAL'da meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti.

Enver ALAS-Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,(DHA)-KARTAL'da meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, saat 16.45 sıralarında D-100 Karayolu Kartal Köprüsü Pendik istikametinde meydana geldi. Murat Polat'ın kullandığı 41 NR 830 plakalı otomobil, önünde seyreden Alaattin Gündoğdu'nun kullandığı tur otobüsüne arkadan çarptı. Çarpma sonrası otomobilde bulunan 5 kişi araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede sürücü Murat Polat'ın da içinde bulunduğu 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı Gülbeyaz Polat ise sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken otobüsün sürücüsü gözaltına alındı. Ölen 4 kişiden 3'nün kimlik belirleme çalışmalarının da sürdüğü öğrenildi.

((FOTOĞRAF)

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