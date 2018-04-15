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Kartal'da feci kaza 4 ölü 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 19:20 | Son Güncelleme

İSTANBUL Kartal'da, D-100 Karayolu üzerinde seyreden ve içinde 5 kişinin bulunduğu bir otomobil, aynı yönde ilerleyen tur otobüsüne arkadan çarptı.

Enver ALAS-Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Kartal'da, D-100 Karayolu üzerinde seyreden ve içinde 5 kişinin bulunduğu bir otomobil, aynı yönde ilerleyen tur otobüsüne arkadan çarptı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan 4 kişi öldü, bir kişi ise yaralandı.
Kaza, saat 16.45 sıralarında D-100 karayolu Pendik istikameti Kartal Köprüsü Mevkii'nde meydana geldi. Murat Polat'ın kullandığı 41 NR 830 plakalı otomobil, önünde seyreden Alaattin Gündoğdu'nun kullandığı tur otobüsüne arkadan çarptı. Çarpma sonrası otomobilde bulunan 5 kişi araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada otomobilin içinde bulunan sürücü Murat Polat, Gülperi Polat, Esengül Kaya ile üzerinde kimlik çıkmayan bir kişi olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti. Yaralı kurtarılan Gülbeyaz Polat ise hastaneye kaldırıldı.

TUR OTOBÜSÜ YALOVA'YA GİDİYORDU
Kazada arka tarafından maddi hasar gören tur otobüsünün bir gezi için İstanbul'dan Yalova'ya gittiği ve otobüste de yolcusunun olduğu öğrenildi. Kazadan sonra otobüs sürücüsü Alaattin Gündoğdu ise gözaltına alındı.

POLİS KAZAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATTI
Kazanın ardından D-100 karayolu 2 şerit, yan yol ise tamamen trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından otomobil içindeki cesetler, Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar, çekici ile olay yerinden kaldırılırken, olay yeri temizlenerek yeniden trafiğe açıldı.
Polis üzerinden kimlik çıkmayan kişinin kimliğini tespit etmeye çalışıyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(FOTOĞRAF)

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