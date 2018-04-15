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Kartal’da ‘İşitme Engelliler Orkestrası’ konser verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 22:17 | Son Güncelleme

 Kartal'da 2014 yılında kurulan Türkiye'nin ilk işitme engelliler orkestrası müzikseverler ile buluştu.

İSTANBUL, (DHA)- Kartal'da 2014 yılında kurulan Türkiye'nin ilk işitme engelliler orkestrası müzikseverler ile buluştu.

Renkler ve şekillerle enstrüman eğitimi veren Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Ali Özdemir’in eğitmenliği ve şefliğinde 25 engelli müzisyenle çalışmalarına devam eden Kartal Belediyesi İşitme Engelliler Orkestrası’nın konseri, sanatçı Metin Özülkü’nün de katılımıyla Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Konseri Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz de izledi.

Kartallı vatandaşların ilgiyle izlediği konserde, Doç. Dr. Mehmet Ali Özdemir’in şefliğinde 25 engelli genç, üstün performanslarıyla göz doldururken, izleyenlere müzik ziyafeti verdi. Vurmalı çalgıların ön plana çıktığı bir eserle konser başladı. Yaklaşık 1 saat süren konserin sonunda ise ünlü sanatçı Metin Özülkü sahneye davet edildi ve orkestra ile birlikte iki eser seslendirdi.

Konserin sonunda sanatçı Metin Özülkü’ye Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz ve 3 minik işitme engelli müzisyen tarafından günün önemini arz eden bir plaket takdim edildi.

İŞİTME ENGELLİ ORKESTRASI DÜNYADA BİR İLK

Zor bir işi başaran İşitme Engelliler Orkestrası’nın başarılı şefi Doç. Dr. Mehmet Ali Özdemir’e mikrofonumuzu uzatarak bu büyük uğraş gerektiren çalışmanın detaylarını öğrendik. Aynı zamanda Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesinde Müzik Öğretmenliği yapan Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Ali Özdemir, ‘ 2004’te Renklere ve şekillere dayalı bir metod geliştirmiştim, bu metodla çalışıyoruz. Zor bir iş, tek tek uğraşmanız gerekiyor, herşeyi tek tek ayrıntılı olarak yapmanız gerekiyor. Bunun ötesinde birlikte çalışmak , toplu orkestra olarak bir şey sunmak gerçekten hepsini aynı ritme oturtmak uzun bir zaman alıyor. Ama çalışma sıklığını arttırdığımızda sonuç alabiliyoruz. ‘ dedi.

Türkiye’de bir ilk olan bu orkestra çalışmasının önemini vurgulayan Özdemir, 'Dünyada böyle bir grup yok. Umarım bunu biz dünyaya yaymaya çalışırız. Başarabilirsek ne mutlu bize’ ifadesini kullandı.

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