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KARTAL'DA İSTİNAT DUVARI ÇÖKEN İNŞAAT MÜHÜRLENDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 18:43 | Son Güncelleme

Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA Kartal'da istinat duvarı çöken inşaat nedeniyle işçiler ve bitişikteki binada oturanlar kavga ederken, belediye ekipleri inşaatı mühürledi Kartal Yakacık Yeni Mahallesinde saat 16.00 sularında bir inşaatın istinat duvarı çöktü.

Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA
Kartal'da istinat duvarı çöken inşaat nedeniyle işçiler ve bitişikteki binada oturanlar kavga
ederken, belediye ekipleri inşaatı mühürledi
Kartal Yakacık Yeni Mahallesinde saat 16.00 sularında bir inşaatın istinat duvarı çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, inşaatın bitişiğinde bulunan binalarda oturan vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Çökme sonrası inşaatın çevresinde evleri bulunan vatandaşlar ile inşaat sahibi ve çalışanlar arasında tartışma sonrası arbede yaşanırken, olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.
Olaya tepki gösteren vatandaşlardan Zeki Aydoğdu 6 aydır devam eden inşaatla ilgili olarak şikayetçi olduklarını fakat bugüne kadar herhangi bir sonuç alamadıklarını dile getirdi. İnşaatın bitişiğindeki evlerinin çökme tehlikesi yaşadığını öne süren
Aydoğdu, binada yaşayanların tehlike içerisinde bulunduğunu iddia etti. İnşaat başladığından bu yana gerekli önlemlerin alınmadığını savunan Aydoğdu, yetkilileri göreve davet etti.
Polis ekipleri arbede yol açan vatandaşları yatıştırırken, zabıta ekipleri ilk incelemelerin ardından inşaattaki çalışmalara son vererek mühürledi.

Görüntü Dökümü
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-Çöken istinat duvarı
-İnşaat
-4 katlı binada yaşayan insanlar
-Apartman sakinleriyle röp
-Zabıta ekiplerinin güvenlik şeridi çekmesi
-Genel ve Detay

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