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Kartal'da izinsiz gösteriye polis müdahalesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 19:09 | Son Güncelleme

Müdahale edilen gruptan 8 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Kartal Meydanı'nda düzenlenen izinsiz gösteriye polis müdahale etti.

Çeçenistan Parkı'nda toplanan Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) İstanbul Şubeler Platformu üyesi bir grubun izinsiz gösteri yapacağı bilgisini alan polis, burada güvenlik önlemi aldı.

Park içerisinde toplanan grup, pankart açarak slogan atmaya başladı. Polis ekipleri, gösterinin izinsiz olduğunu belirterek, gruptan dağılmasını istedi.

Uyarıya rağmen dağılmayan gruba müdahalede bulunan polis, 8 kişiyi gözaltına aldı.

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