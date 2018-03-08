Kartal'da kamyonet tıra çarptı: 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Kartal'da park halindeki tıra çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Abdullah Aydoğdu idaresindeki 34 YAK 59 plakalı kamyonet, Soğanlık Yanyol mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarında park halindeki 34 LU 3917 plakalı tıra arkasından çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kamyonette sıkışarak yaralanan sürücü Aydoğdu, itfaiye ekiplerince kurtarıldıktan sonra ambulansla Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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