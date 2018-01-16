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KARTAL'DA KATI ATIK TOPLAMA MERKEZİNDE YANGIN 

GÜNCEL HABERLERİ | 16.01.2018 01:18 | Son Güncelleme 3 saat önce

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA

Kartal'da oto sanayi sitesi içerisinde bulunan katı atık toplama merkezinde sobadan yangın çıktı. Atık toplayan işçilerinde içeride olduğu saatte çıkan yangının erken fark edilmesi olası bir faciayı engelledi.

Olay Kartal, Esentepe Mahallesi, Ersel Sokak'ta bulunan katı atık toplama merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, atık toplayan işçilerin ısınmak için yaktığı sobadan çıkan kıvılcımlar hurdalar arasında bulunan plastik ve kağıt atıklara sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangın hemen itfaiyeye bildirildi.

ÇOK SAYIDA İTFAİYE EKİBİ MÜDAHALE ETTİ

Yangına; Kartal, Pendik, Maltepe, ve Yakacık itfaiye ekipleri müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın büyümeden söndürüldü. Maddi hasara neden olan yangında ölen yada yaralanan olmadı.

Görüntü dökümü:

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-Yanan işyeri

-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

-Toplanan vatandaşlar

-Genel ve detaylar

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