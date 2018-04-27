Kartal’da kentsel dönüşüm atağı

İSTANBUL, (DHA)- KARTAL Belediyesi’nin, vatandaşı olası depreme karşı korumak amacıyla hayata geçirdiği 'Kentsel Dönüşüm' çalışmaları kapsamında Gümüşpınar Mahallesi'nde Bağlar sitesinin temel atma töreni düzenlendi.
Törene Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, CHP İl Başkanı Yardımcısı Özgür Nars, Belediye Başkan Yardımcıları, MSY Yılmazlar firmasının yöneticileri ve Kartallı vatandaşlar katıldı. İnşaat projesini hayata geçiren yapımcı firma MSY Yılmazlar inşaatın idarecisi Selami Taşdemir ve Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz birer konuşma yaptı. Ardından Belediye Başkanı Öz yapımcı firma sahibine plaket takdim etti.
DEPREME DAYANIKLI PROJE YAPIM AŞAMASINDA
Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, "Kartal’da dönüştürmeye çalıştığımız ilk 3 siteden biri burası. Buraya ben bina yıkılmadan önce geldim. Beton kalitesi çok düşüktü yani beton yoktu. 6306 sayılı yasaya göre öncelikle insanların can güvenliği dendi ve yıkıldı. Bazı bürokratik sorunlar nedeniyle yapımı epey gecikmiş olan bir site. Bugüne geldik, gecikmesine rağmen bayağı mesafe kaydettik. İnşallah kısa zamanda halkımız güvenli evlerine taşınırlar. Depremin güncel olduğu bir dönemde güvenli bir evde oturmanın önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır" dedi.
40 yıla varan tarihi ve depreme olan dayanıksızlığı sebebiyle yıkımına karar verilen Bağlar Sitesi'nin yerine günümüz şartlarına uygun ve depreme dayanıklı bir proje hayata geçirilecek. 20 katlı tek blok olarak yapılacak ve 204 bağımsız bölümden oluşacak.
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