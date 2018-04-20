Kartal'da kitabevinde çıkan yangın apartmanı sardı

İSTANBUL (AA) - Kartal'da 5 katlı bir apartmanın girişindeki iş yerinde başlayıp üst katlardaki evlere sıçrayan yangında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kordonboyu Mahallesi Hamam Sokağı'nda bir apartmanın zemin ve birinci katındaki kitabevinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede binanın üst katlarındaki evlere sıçradı.
Olayı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Bina sakinleri ise kendi imkanlarıyla dışarı çıkmaya çalıştı. Bu sırada, panikleyerek birinci kattan atladığı iddia edilen Ömer Kavak ile iki kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kavak'ın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Diğer iki yaralı da aynı hastanede tedavi altına alındı.
Alevleri söndüren itfaiye ekipleri, apartmanda büyük hasara yol açan yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlattı.
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