HABER

 - KARTAL'DA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN ÖLDÜĞÜ KAZA: 6 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 13:23 | Son Güncelleme

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA Kartal'da emniyet şeridinde otomobiliyle çarptığı motosikletin sürücüsü Cihat Gerçik'in ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan Hakkı Gülmez hakkında, "Taksirle ölüme neden olmak" suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.  Kartal'da 15 Haziran 2016 tarihinde saat 02.30'da emniyet şeridinde seyir eden motosiklete çarparak motosiklet sürücüsü Cihat Gerçik'in (24) ölümün neden olduğu gerekçesi ile tutuklu bulunan Hakkı Gülmez (37) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.  İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, olay tarihinde D-100 karayolu üzerinde Pendik istikametine doğru seyir halinde bulunana Hakkı Gülmez yönetimindeki otomobilin, aynı yönde emniyet şeridinde ilerleyen Cihat Gerçik yönetimindeki motosiklete çarptığı belirtildi.  OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ Cihat Gerçik'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirtilen iddianamede, tutuklu bulunan şüpheli Hakkı Gülmez'in ifadesine de yer verildi.

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA
Kartal'da emniyet şeridinde otomobiliyle çarptığı motosikletin sürücüsü Cihat Gerçik'in ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan Hakkı Gülmez hakkında, "Taksirle ölüme neden olmak" suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Kartal'da 15 Haziran 2016 tarihinde saat 02.30'da emniyet şeridinde seyir eden motosiklete çarparak motosiklet sürücüsü Cihat Gerçik'in (24) ölümün neden olduğu gerekçesi ile tutuklu bulunan Hakkı Gülmez (37) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, olay tarihinde D-100 karayolu üzerinde Pendik istikametine doğru seyir halinde bulunana Hakkı Gülmez yönetimindeki otomobilin, aynı yönde emniyet şeridinde ilerleyen Cihat Gerçik yönetimindeki motosiklete çarptığı belirtildi.
OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Cihat Gerçik'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirtilen iddianamede, tutuklu bulunan şüpheli Hakkı Gülmez'in ifadesine de yer verildi. Gülmez'in ifadesinde alkolsüz olduğunu beyan ettiği belirtilen iddianamede, motosikletin emniyet şeridinde ilerlerken sola kaydığını, çarpmamak için manevra yaptığını, ancak motosiklete çarparak takla attığını, 100-120 metre sürüklendiğini, hızının da 100-110 kilometre arası olduğunu, olayda kusurunun bulunmadığını beyan ettiği kaydedildi.
6 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİYLE YARGILANACAK
Kaza Tespit Tutanağı'na göre iki sürücünün de kusurlu bulunduğu, bilirkişi raporuna göre de otomobil sürücüsünün tam kusurlu bulunduğu bilgisine yer verilen iddianamede, otomobil sürücüsü Hakkı Gülmez'in, "Taksirle bir kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.
OLAYDAN SONRA SERBEST BIRAKILAN HAKKI GÜLMEZ İTİRAZ ÜZERİNE TUTUKLANMIŞTI
Hakkı Gülmez, olayın yaşandığı gün gözaltına alındı, bir gün sonra serbest bırakıldı. İtiraz üzerine 20 Haziran tarihinde gözaltına alınan Hakkı Gülmez, aynı gün tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Görüntü Dökümü:
--------
-Olayla ilgili arşiv görüntü

PARTNEROrtaköy'de panik anıOrtaköy'de panik anı
3 çöp eve 'duvar kapı' önlemi3 çöp eve 'duvar kapı' önlemi
Avrupa'da yaşayan Türklerin Kapıkule'den dönüş yolculuğu sürüyorAvrupa'da yaşayan Türklerin Kapıkule'den dönüş yolculuğu sürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti! Affetmedi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti! Affetmedi

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan bomba iddia! Erdoğan seçim yapmak zorunda kalacak

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan bomba iddia! Erdoğan seçim yapmak zorunda kalacak

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni başdanışmanı!

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni başdanışmanı!

İncirlik Üssü ile ilgili TAYDER'den gündemi sarsacak talep: ABD askerleri tutuklansın!

İncirlik Üssü ile ilgili TAYDER'den gündemi sarsacak talep: ABD askerleri tutuklansın!

Beşiktaş taraftarını ayağa kaldırdı

Beşiktaş taraftarını ayağa kaldırdı

Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
100 yıl önce bastırılan 'İslam'ın Halaskârları' afişlerinden biri bulundu!

100 yıl önce bastırılan 'İslam'ın Halaskârları' afişlerinden biri bulundu!

Öldü denilen bebek ortaya çıktı! Dehşete düşüren olay

Öldü denilen bebek ortaya çıktı! Dehşete düşüren olay

Uğur Mumcu'nun ablası hayatını kaybetti

Uğur Mumcu'nun ablası hayatını kaybetti

Karaköy'de gündüz vakti akılalmaz olay! Genç kız dehşeti yaşadı

Karaköy'de gündüz vakti akılalmaz olay! Genç kız dehşeti yaşadı

Nagehan Alçı kötü haberi böyle duyurdu! 'Bu hayatımın en zor yazılarından biri'

Nagehan Alçı kötü haberi böyle duyurdu! 'Bu hayatımın en zor yazılarından biri'

İYİ Partili isimden Süleyman Soylu ile Berat Albayrak'ın çarpışmasıyla ilgili gündem yaratacak tweet!

İYİ Partili isimden Süleyman Soylu ile Berat Albayrak'ın çarpışmasıyla ilgili gündem yaratacak tweet!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.