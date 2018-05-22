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Kartal'da, "Nostaljik Açık Hava Sinema Günleri" başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 08:24 | Son Güncelleme

Kartal'da, "Nostaljik Açık Hava Sinema Günleri" başlıyor

İSTANBUL (AA) - Kartal Belediyesi'nin her yıl düzenlediği renkli ramazan eğlencelerinden "Nostaljik Açık Hava Sinema Günleri", 25 Mayıs'ta başlayacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bu yıl halkın hizmetine açılan ve Kartal'ın en büyük parkı olan Yakacık Bayram Demirkol Parkı'nda gerçekleştirilecek sinema günlerinde, Türk sinemasının en sevilen örnekleri, açık havada, dev beyaz perdede Kartallılarla buluşacak.

Kartallılar, sinema filmleri dışında, izleyici koltuklarından aydınlatmasına kadar nostaljik bir ortama bürünecek Yakacık Bayram Demirkol Parkı'nda eski ramazan gecelerini ücretsiz yaşama fırsatı bulacak.

"Nostaljik Açık Hava Sinema Günleri", 25 Mayıs'ta "Kapıcılar Kralı" filmiyle başlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
kartal belediyesi sinema günleri

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