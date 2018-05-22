İSTANBUL (AA) - Kartal Belediyesi'nin her yıl düzenlediği renkli ramazan eğlencelerinden "Nostaljik Açık Hava Sinema Günleri", 25 Mayıs'ta başlayacak.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bu yıl halkın hizmetine açılan ve Kartal'ın en büyük parkı olan Yakacık Bayram Demirkol Parkı'nda gerçekleştirilecek sinema günlerinde, Türk sinemasının en sevilen örnekleri, açık havada, dev beyaz perdede Kartallılarla buluşacak.
Kartallılar, sinema filmleri dışında, izleyici koltuklarından aydınlatmasına kadar nostaljik bir ortama bürünecek Yakacık Bayram Demirkol Parkı'nda eski ramazan gecelerini ücretsiz yaşama fırsatı bulacak.
"Nostaljik Açık Hava Sinema Günleri", 25 Mayıs'ta "Kapıcılar Kralı" filmiyle başlayacak.
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