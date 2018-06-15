Kartal'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1ölü, 1 yaralı

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,(DHA) D-100 Karayolu'nda aynı yönde ilerleyen otomobil ile motosiklet henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybedrken otomobil sürücüsü yaralandı. Kaza, D-100 Karayolu Soğanlık mevkii Pendik istikametinde saat 02.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Göztepe'den Kartal istikametine ilerleyen otomobil ve motosiklet D-100 karayolunda makas ilerledikleri sırada henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Otomobilin altına aldığı motosiklet yaklaık 30 metre sürükledi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜNÜN YAKINLARI GÖZ YAŞLARINA BOĞULDU

Oaly yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan motosiklet sürücüsü Cihat Gercik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza da yaralanan otomobil sürücüsü ise ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza haberini alarak olay yerine gelen Gercik'in yakınları ise Gercik'in cansız bedeni başında gözyaşlarına boğuldu.

KAZA YERİNDE OTOMOBİL VE MOTOSİKLET PARÇALANMIŞ

Kaza nedeniyle D-100 karayolu Pendik istikameti araç trafiğine bir süre kapatılırken olay yeri inceleme ekipleri kaza yerinde delil araştırması yaptı.