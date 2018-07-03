Kartal'da otomobilin çarptığı kamyonet devrildi: 2 yaralı

İSTANBUL (AA) - Kartal'da bir otomobilin çarptığı sebze yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D100 karayolunun Soğanlık Yeni Mahalle mevkisinde Ankara istikametine giden M.T'nin kullandığı 34 TDD 95 plakalı otomobil, önünde seyreden M.K. idaresindeki 34 UDL 31 plakalı sebze yüklü kamyonete çarptı. Kazada, çarpmanın etkisiyle yola devrilen kamyonetin kasasındaki sebzeler etrafa saçıldı.

Sürücüler M.T. ve M.K'nin yaralandığı kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

D100 karayolu, kazanın meydana geldiği istikamette bir süre ulaşıma kapalı kaldı. Polis ekipleri bu sırada trafik akışını kontrollü olarak yan yoldan sağladı.

Kazaya karışan iki aracın yoldan kaldırılması ve belediye ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından bölgede trafik normale döndü.

