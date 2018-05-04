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Kartal'da palayla dolaşan kişi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 18:48 | Son Güncelleme

Kartal'da palayla dolaşan kişi gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Kartal'da elinde palayla dolaşan kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yakacık Mahallesi'nde elinde palayla dolaşan şahsı gören vatandaşlar, polise haber verdi.

Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, şahsı, palayı bırakıp teslim olmaya iknaya çalışırken, olay yerinde sağlık ekipleri de hazır bulundu.

Bir süre sonra ikna edilen ve palayı polislere veren şahıs, gözaltına alındı.

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