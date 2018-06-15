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Kartal'da trafik kazası : 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 04:43 | Son Güncelleme

Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Kartal'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, D-100 Karayolu Soğanlık Köprülü Kavşağı yakınında Ankara istikametinde seyreden ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 SB 9318 plakalı otomobil, Cihat Gerçek'in kullandığı motosiklete arkadan çarptı.

Kazada, motosikletten düşen Cihat Gerçek, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan otomobilin sürücüsü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayı öğrenmeleri üzerine olay yerine gelen Gerçek'in yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Cihat Gerçek'in cesedi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
1 Ölü 1 Yaralı ambulans Kartal trafik kazası

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