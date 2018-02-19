Kartal'da trafik kazası: 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Kartal'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre Uğur Mumcu Mahallesi Şeyhşamil Caddesi üzerinde seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 DP 1357 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle orta refüjden karşı yöne geçerek takla attı, sürücü araç içinde sıkıştı.
Olayın haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, araç içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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