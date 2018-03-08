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KARTAL'DA TRAFİK KAZASI: 1'İ AĞIR, 4 YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2018 05:01 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA Kartal'da meydana gelen trafik kazasında biri ağır 4 kişi yaralandı.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA
Kartal'da meydana gelen trafik kazasında biri ağır 4 kişi yaralandı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce bariyerlere çarptı. Ardından aydınlatma direğini deviren otomobil, bir lokantanın camına çarptıktan sonra durabildi.

Olay sabah 03:30 sıralarında D-100 Karayolu Kartal Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Pendik istikametine doğru giden 34 LM 7310 plakalı otomobil, yanyola girdiği sırada sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarpıp savrulmaya başladı. Aydınlatma direğini deviren otomobil bir lokantanın camına çarparak durabildi.

BİRİ AĞIR 4 KİŞİ YARALANDI
Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan biri kadın 4 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü:
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-Kaza yeri
-Takla atmış otomobil
-Devrilen otomobil
-Hasar gören dükkan
-Devrilen aydınlatma direği
-Polis ekiplerinin çalışmaları
-Genel ve detay görüntüler

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