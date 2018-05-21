HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Kartal'da trafik kazası: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 17:09 | Son Güncelleme

Kartal'da trafik kazası: 2 yaralı

İSTANBUL (AA) - Kartal'da meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 2 kişi yaralandı.

D100 Karayolu'ndan Edirne istikametine seyir halinde olan 41 NH 640 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden 54 RL 777 plakalı çekiciyle çarpıştı. Otomobilde bulunan sürücü ve oğlu olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kazanın ardından incelemelerini tamamlayan polis ekipleri, kontrollü olarak yolu trafiğe açtı.

PARTNERAğlayarak kilo verme yemini etmişti şimdi sarı bikinisiyle...Ağlayarak kilo verme yemini etmişti şimdi sarı bikinisiyle...
Millet İttifakı'ndan seçim güvenliği açıklamasıMillet İttifakı'ndan seçim güvenliği açıklaması
Karayolundaki göçük pikabı yuttuKarayolundaki göçük pikabı yuttu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimleri öncesinde gündem yaratacak iddia! İsmet Özçelik yazdı: Anketler AKP'de moral bozuyor

24 Haziran seçimleri öncesinde gündem yaratacak iddia! İsmet Özçelik yazdı: Anketler AKP'de moral bozuyor

FETÖ'cü karı kocanın akılalmaz planı mahkemede ortaya çıktı

FETÖ'cü karı kocanın akılalmaz planı mahkemede ortaya çıktı

Kanal D'nin satışı tadını kaçırdı! Beyaz Show defteri kapandı!

Kanal D'nin satışı tadını kaçırdı! Beyaz Show defteri kapandı!

Gizem Karaca’nın evinde esrar öğütme makinesi ele geçirildi

Gizem Karaca’nın evinde esrar öğütme makinesi ele geçirildi

CHP'nin Abdüllatif Şener kararına sert tepki

CHP'nin Abdüllatif Şener kararına sert tepki

Adil Gür 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonucunu yayımladı!

Adil Gür 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonucunu yayımladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den seçim listelerinin açıklanmasının ardından ilk yorum!

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den seçim listelerinin açıklanmasının ardından ilk yorum!

Eren Erdem ve Barış Yarkadaş'a şok! 24 Haziran Erken seçimi için hazırlanan CHP listesine giremediler!

Eren Erdem ve Barış Yarkadaş'a şok! 24 Haziran Erken seçimi için hazırlanan CHP listesine giremediler!

Millet İttifakı'ndan seçim güvenliği açıklaması

Millet İttifakı'ndan seçim güvenliği açıklaması

MHP lideri Devlet Bahçeli 'geçmiş olsun' dedi, Alaattin Çakıcı teşekkür etti

MHP lideri Devlet Bahçeli 'geçmiş olsun' dedi, Alaattin Çakıcı teşekkür etti

Erzurum'u sel vurdu! Çöken yol park halindeki aracı böyle yuttu!

Erzurum'u sel vurdu! Çöken yol park halindeki aracı böyle yuttu!

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yeni İran adımlarını açıkladı!

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yeni İran adımlarını açıkladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.