Kartal'da trafik kazası: 2 yaralı

İSTANBUL (AA) - Kartal'da meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 2 kişi yaralandı.
D100 Karayolu'ndan Edirne istikametine seyir halinde olan 41 NH 640 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden 54 RL 777 plakalı çekiciyle çarpıştı. Otomobilde bulunan sürücü ve oğlu olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.
Kazanın ardından incelemelerini tamamlayan polis ekipleri, kontrollü olarak yolu trafiğe açtı.
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