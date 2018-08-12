KARTAL'DA TRAFİK KAZASI: 2'Sİ AĞIR, 6 YARALI 

TRAFİK KAZASINI GÖRENLER OLAY YERİNE KOŞTU İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayı gören vatandaşlar otomobilin içerisinde sıkışan biri kadın 2 kişiyi yardım etmeye çalışırken kısa sürede gelen İtfaiye ekiplerin sıkışan iki kişiyi kurtararak sağlık ekipleri teslim etti. Kaza sırasında bazı vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla görüntülemeye çalıştı.

KAZADA 6 KİŞİ YARALANIRKEN 2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Sağlık ekiplerin ilk müdahalenin ardından yaralılar çevredeki en yakın hastaneye kaldırıldı. İki kişinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, biri kız çocuğu 4 kişi tedbir amaçlı İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada hurdaya dönen araçlar İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait araçla çekici yardımıyla kaldırıldı. Yol, herhangi bir kaza neden olması nedeniyle temizlendi.

D-100 Karayolu kısa süreliğine trafiğe kapatırılırken devrilme tehlikesi bulunan aydınlatma direği elektrik ekipleri tarafından halat yardımıyla indirerek yol tekrar trafiğe açıldı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yeri

-Sağlık ve polis ekipleri

-Araçlardan detay

-Kazada yaralananlar

-Yol temizleme aracı

-Aydınlatma direği

-Bariyerden detay

-Elektrik ekipleri

-Trafikten detay

-Genel ve detaylar

