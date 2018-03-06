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KARTAL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2018 06:55 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ- Ozan URAL / İSTANBUL DHA  İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kartal'da 7 farklı adrese  uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ- Ozan URAL / İSTANBUL DHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kartal'da 7 farklı adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyona Özel harekat Timleri de destek verdi.

Görüntü dökümü:
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-Operasyondan detay
-Genel ve detaylar

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