Kartal'daki camilerde ramazan temizliği

İSTANBUL (AA) - Kartal Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı dolayısıyla ilçedeki bütün camileri temizliyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ramazanla birlikte ilçedeki ibadethaneler ve çevrelerine yönelik çalışmalara hız verildi.
Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, Kartallıların daha temiz ve hijyenik koşullarda ibadet etmesi için ilçe genelindeki camilerin temizlik ve bakımlarını yapıyor. Belediye ekipleri, ramazan ayı boyunca günde 3 caminin bakım onarım ve temizlik işlerini sürdürecek.
Ekiplerin çalışmaları kapsamında caminin halıları süpürülüyor, kütüphane, mihrap, minber, vaaz kürsüsü, ayakkabılıklar ve camlar baştan aşağı temizleniyor.
Temizlikle beraber camilerin çevre düzenlemeleri de belediye ekiplerince yapılıyor.
Cami imamlarından ve görevlilerinden gelen taleplere göre temizlik programını oluşturan ekipler, ibadethanelerin temizleme uygulamasına belirli periyotlarla yıl boyunca devam ediyor.
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