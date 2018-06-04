Kartal'daki cinayet davası

Savunmasını yapan tutuklu sanık Bayram Ekici, Aleyna Can'ın kız arkadaşı olduğunu belirterek, "Olaydan 6 ay önce tanıştık. Birbirimizi seviyorduk. Evlenecektik normalde. Aleyna'nın ailesiyle sıkıntısı vardı. Evine gitmiyordu. Kız arkadaşlarının yanında kaldığını biliyorum. Benim de ailemle sıkıntılarım olmuştu. Ben de o yüzden olayın gerçekleştiği otelde oda kiralayarak yerleştim. Olay günü Aleyna beni aradı ve özlediğini söyleyerek yanıma geldi. Sanık Mesut Vural ile kardeşim Ercan Ekici de geldi." dedi.

"Silahın burada kalmasını istediğini söyledi. Ben de çekmeceye koyabileceğini söyledim. Daha sonra Mesut Vural ve kardeşim Ercan Ekici dışarıya çıktılar. Akşam Mesut Varol'u aradım silahı gelip almasını istedim. Ben zaten silahı almıştım çekmeceden. Silaha baktığımda emniyet mandalının olmadığını fark ettim. Şarjörü de alıp silaha takarak belime koydum. Amacım Mesut ve Ercan geldiğinde zaman kaybetmeden onlara vermekti. Geldiklerinde Kardeşim Ercan'ın benden istemesi üzerine silahı verdim. Silahın bozuk olduğunu ve oynamamalarını söyledim. O sırada kardeşim Ercan silahı Mesut'a verirken, Mesut'ta silahla oynarken birden patladı. Aleyna'nın yere düştüğünü gördüm. Kulağının arkasından kan geldiğini gördüm. Kardeşim Ercan'a ambulansı aramasını söyledim. Benim Aleyna'nın ölümüyle alakam yok. Benim tek suçum sevmekti. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum."

Tutuklu sanık Mesut Vural da, "Ercan Ekici silahla oynarken, ben oynama derken silahı çekiştirdim aldım. Silahın sürgüsünü düşürmek amacıyla oynarken bir anda ateş aldı. Aleyna Can'ın vurulduğunu gördüm. Olayın şokuyla ve paniğiyle kendi aracıma bindim ve evime doğru gittim. Aleyna Can'ın öldüğünü öğrenince psikolojik olarak iyice çöktüm. Ben hayatımda hiç böyle bir şey yaşamadığım ve korktuğum için o anda teslim olmadım. Ben Aleyna Can'ı kasten öldürmek amacıyla hareket etmedim. Olay tamamen kazayla meydana gelmiştir." diye konuştu.