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Kartal'daki trafik kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 15:18 | Son Güncelleme

Motosiklet sürücüsüne çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakılan sürücü, savcının itirazı üzerine tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Kartal'da motosiklet sürücüsüne çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakılan sürücü, savcının itirazı üzerine tutuklandı.

Anadolu cumhuriyet savcısı, kullandığı 34 SB 9318 plakalı otomobiliyle Kartal D-100 karayolunda ilerlerken Cihat Gerçik'in kullandığı motosiklete çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan otomobil sürücüsü H.G'nin sevkedildiği hakimlikçe serbest bırakılmasına itiraz etti.

İtirazın kabul edilmesi üzerine yeniden gözaltına alınan sürücü H.G, Anadolu Adalet Sarayı'na getirilerek nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, sürücü H.G'nin "taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

- Kazanın geçmişi

Kartal'da 15 Haziran'da meydana gelen kazada, D-100 Karayolu Soğanlık Köprülü Kavşağı yakınında Ankara istikametinde seyreden ve H.G'nin kullandığı 34 SB 9318 plakalı otomobil, Cihat Gerçek'in kullandığı motosiklete arkadan çarpmıştı.

Kazada, motosikletten düşen Cihat Gerçek, hayatını kaybetmişti.

Kaza nedeniyle gözaltına alınan sürücü H.G. ise çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe serbest bırakılmıştı.

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itiraz Kartal trafik kazası

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