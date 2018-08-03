Kartal'daki trafik kazasına dava

İSTANBUL (AA) - Kartal'da motosiklet sürücüsüne çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan kişi hakkında, "taksirle ölüme neden olma" suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kartal'da 15 Haziran'da meydana gelen ve motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kazaya ilişkin soruşturmayı tamamladı.
Soruşturma sonunda hazırlanan iddianame, gönderildiği Anadolu 39. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.
İddianamede, D-100 karayolu Pendik istikametinde ilerleyen Hakkı Gülmez'in kullandığı otomobilin, aynı istikamette emniyet şeridinde seyir halindeki Cihat Gerçik (24) yönetimindeki motosikletle çarpıştığı anlatıldı.
Kaza nedeniyle motosiklet sürücüsü Gerçik'in hayatını kaybettiği belirtilen iddianamede, sanık Gülmez'in ifadesine yer verildi.
Çarpma esnasında frene basmasına rağmen aracı durduramadığını savunan Gülmez, ifadesinde, sürat yapmadığını ve kimseyle yarış halinde olmadığını söylediği aktardı.
İddianamede, sanık Gülmez'in olay anında alkol kullanmadığının tespit edildiği ifade edildi.
Dosya kapsamına ilişkin alınan bilirkişi raporuna da yer verilen iddianamede, söz konusu raporda, sanık Gülmez'in, "Karayolları Trafik Kanunu'nda belirtilen kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle kazanın meydana gelmesinde tam kusurlu olduğu, ölen Gerçik'in ise kazanın oluşumunda herhangi bir kusurunun bulunmadığı" yönünde görüş bildirildiği anlatıldı.
Sanık Gülmez'in bu şekilde üzerine atılı "taksirle ölüme neden olma" suçunu işlediği belirtilen iddianamede, Gülmez'in bu nedenle 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
- Savcının itirazı üzerine tutuklanmıştı
Kartal'da 15 Haziran'da meydana gelen kazada, D-100 Karayolu Soğanlık Köprülü Kavşağı yakınında Ankara istikametinde seyreden ve Hakkı ve Gülmez'in kullandığı otomobil, Cihat Gerçik'in kullandığı motosiklete çarpmıştı.
Kazada, Cihat Gerçik hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan sürücü Gülmez ise çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe serbest bırakılmıştı.
Soruşturma savcısının itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan Gülmez, çıkarıldığı hakimlikçe 20 Haziran'da tutuklanmıştı.
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