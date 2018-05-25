"Kartal'ın Yükselen Yıldızları" ödül töreni

İSTANBUL (AA) - Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 2017-2018 eğitim öğretim yılında çeşitli dallarda dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi.

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda gerçekleştirilen programda, 2017-2018 eğitim öğretim yılında ilçedeki okullarda okuyan, uluslararası, ulusal ve il düzeyinde katıldıkları yarışmalarda derece alan 350 öğrenciye, madalya ve ödülleri takdim edildi.

Ödül töreninde konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Rıza Aka, geçen yılki ödül töreninde 201 öğrenciye 40 bin liralık ödül dağıttıklarını belirterek, bu yıl 350 öğrenciye 80 bin liralık ödül dağıtacaklarını söyledi.

Aka, törenle öğrencilerin motivasyonunu arttırmayı hedeflediklerine dikkati çekerek, "Onları kalitenin bir parçası kılmak istiyoruz. Onları akademik alanda, sosyal, kültürel, sportif ve beceri alanında yükselen birer yıldız yapmak istiyoruz. Müdürlük olarak yönetiminden personeline kadar büyük bir ailenin mensuplarıyız. Eğitimin kutlu bir dava olduğunun farkında olarak üstlendiğimiz ulvi emaneti yerine getirme bilinciyle hareket ediyoruz." diye konuştu.