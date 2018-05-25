"Kartal'ın Yükselen Yıldızları" ödül töreni

İSTANBUL (AA) - Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 2017-2018 eğitim öğretim yılında çeşitli dallarda dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi.
Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda gerçekleştirilen programda, 2017-2018 eğitim öğretim yılında ilçedeki okullarda okuyan, uluslararası, ulusal ve il düzeyinde katıldıkları yarışmalarda derece alan 350 öğrenciye, madalya ve ödülleri takdim edildi.
Ödül töreninde konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Rıza Aka, geçen yılki ödül töreninde 201 öğrenciye 40 bin liralık ödül dağıttıklarını belirterek, bu yıl 350 öğrenciye 80 bin liralık ödül dağıtacaklarını söyledi.
Aka, törenle öğrencilerin motivasyonunu arttırmayı hedeflediklerine dikkati çekerek, "Onları kalitenin bir parçası kılmak istiyoruz. Onları akademik alanda, sosyal, kültürel, sportif ve beceri alanında yükselen birer yıldız yapmak istiyoruz. Müdürlük olarak yönetiminden personeline kadar büyük bir ailenin mensuplarıyız. Eğitimin kutlu bir dava olduğunun farkında olarak üstlendiğimiz ulvi emaneti yerine getirme bilinciyle hareket ediyoruz." diye konuştu.
Öğrencileri çok önemsediklerini vurgulayan Aka, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bize emanet edilen öğrencilerimizin her alanda kaliteli bir eğitim alması için emek harcıyoruz. Bütün bu çalışmalarda asıl gayemiz, insanlığın ortak değerlerini, milli manevi değerlerini özümsemiş, bilinçli, donanımlı, öz güven sahibi, insana, özgürlüğe, adalete saygı duyan, kimlik sahibi, üstün karakterli nesiller yetiştirmektir. Bu anlamda burada bulunan gençlerimiz inşallah gelecekte iz bırakan gençler olacaklar. Kökü mazide olan, tarihini bilen, çağ açıp çağ kapama gücünü kendisinde gören şerefli, onurlu bir hayat yaşayarak inşallah medeniyete öncülük yapacaklar. Burada ödül alacak tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Öğrencilerimizi yetiştiren tüm öğretmenleri de aynı şekilde tebrik ediyorum."
Edebiyattan spora farklı dallardaki yarışmalarda uluslararası alanda ilk üçe giren öğrencilere yarım, ulusal alanda ilk üçe girenlere çeyrek, il düzeyinde dereceye giren ilk üç öğrenciye ise gram altın hediye edildi.
Programa, Kartal Kaymakamı Cemil Aksak, Kartal İlçe Spor Müdürü Çağatay Akalın, Kartal İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.
Ödül töreninin ardından davete katılanlara iftar yemeği verildi.
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