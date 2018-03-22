Kartaltepe’de kuş cıvıltıları

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, farklı güvercin türlerine ev sahipliği yapan Keçiören’in en büyük ve ilk mesire alanı Kartaltepe Kent Ormanı içerisindeki Flora ve Fauna Alanını ziyaret etti.

Keçiören Belediyesi tarafından 10 bin metrekare alan üzerine yapılan Flora ve Fauna Alanı içerisindeki 27 kümes, bin güvercine yuva oluyor. Çam ağaçları ile çevrili kuş uçurma yerinde güvercinler hem beslenirken hem de barınabiliyor.

Kuş yetiştiren vatandaşlara hizmet veren alanı Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut ile birlikte ziyaret eden Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, dünyayı canlılarla paylaştığımıza dikkat çekerek, "Her canlının yaşam hakkını koruyup gözetiyoruz ayrıca çocuklarımızın doğanın içinde canlıları tanıyarak büyümesini arzuluyoruz. Kartaltepe Kent Ormanımız içerisindeki bu kuş uçurma alanı da hem güvercinlerin doğal yaşam alanı olacak hem de buraya ayrı bir güzellik ve görsel zenginlik katıyor. Buraya gelen vatandaşlarımız temiz havanın tadını çıkarırken kuş cıvıltılarının arasında şehrin ortasında kendilerini doğal yaşamın içinde hissediyorlar. Şehrin stres ve karmaşasından uzaklaşarak adeta nefes alıyorlar" dedi.