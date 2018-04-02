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Kartep’de Afrin Kahramanlarına destek bitmiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 16:31 | Son Güncelleme

Kartepe Belediyesi KAR-MEK kursiyerleri tarafından Afrin Kahramanları hazırlanan koliler düzenlenen törenle Kartepe Jandarma Komutanlığı’na teslim edildi.Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Zeytindalı Harekatı başarıyla sonuçlandı.

Kartep’de Afrin Kahramanlarına destek bitmiyor

Kartepe Belediyesi KAR-MEK kursiyerleri tarafından Afrin Kahramanları hazırlanan koliler düzenlenen törenle Kartepe Jandarma Komutanlığı’na teslim edildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Zeytindalı Harekatı başarıyla sonuçlandı. 57 gün süren operasyon sonunda Türk Bayrağı Afrin şehir merkezinde dalgalanmaya başladı. Kartepe Belediyesi KAR-MEK kursiyerleri tarafından başlatılan kampanya ile Afrin Kahramanlarına manevi sözlerin işlediği giyecek desteği sağlandı. Proje kapsamında 100 koli oluşturuldu. Kolilere çorap, atlet, iç çamaşırı, eldiven, bere, atkı, mendil ve el emeği ile hazırlanan havlular yerleştirildi. Hazırlanan koliler Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in katıldığı tören ile Kartepe Jandarma Komutanlığı’na teslim edildi.
Törende yaptığı konuşmasında ülkesi için hayatını ortaya koyan tüm Mehmetçiklere teşekkür eden Başkan Üzülmez, “Kartepeli kadınlar sosyal projeler ile farklılıklarını göstermektedirler. Projenizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Mehmetçiğimiz sınır ötesi operasyonla ülkemizin güvenliğini sağlamak için düğüne gider gibi gitmektedir. Devletimiz çok güçlüdür. Mehmetçiğimizin en küçük ihtiyacına kadar karşılamaktadır. Ama gönülden kopmuş, emekle hazırlanmış, dualarla, göz yaşları içerisine katılarak gönderilen bu hediyeler manevi olarak onlara güç vermektedir. Afrin’de destan yazan Mehmetçiğimize ne yapsak azdır” dedi.
Terör örgütlerinin dış ülkeler tarafından beslendiğini de belirten Üzülmez, “Emperyalist güçler tarafından desteklenen terör örgütleri ile ülkemiz tehdit edilmektedir. En modern, zengin ülkelerde olması gereken silahlarla terör örgütleri donatılmıştır. Paralı uşaklar Osmanlı tokadını yemişlerdir. Kartepeli kadınlarımız tarafından hazırlanan eşyaları dualarla gönderiyoruz. Askerlerimiz ve güvenlik güçlerimizin dişleri kanamadan ülkemize dönmeleri için dua ediyoruz. Dünyaya barışı biz getireceğiz. Dedelerimiz yüzyıllar boyunca dünyaya barışı getirmiştir. Şimdi sıra torunlarındadır. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bunu başaracağız” ifadelerini kullandı.

Kartep’de Afrin Kahramanlarına destek bitmiyor

Kartep’de Afrin Kahramanlarına destek bitmiyor

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