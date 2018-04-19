Kartepe’de asfalt çalışmaları devam ediyor

Kartepe Belediyesi, asfalt yollarda yama çalışmalarına bahar ayları ile Uzuntarla, İbrikdere, Çepni ve Suadiye mahallelerinde devam etti.

Kış mevsiminin ardından çeşitli nedenlerle bozulmaların yaşandığı Kartepe yollarında onarım çalışmaları bahar ayları ile birlikte hız kazandı. Kartepe Belediyesi ekipleri, belirlenen program dahilinde ilçedeki yolları ring halinde tarayarak bozuk satıhları da asfalt yama çalışmaları ile iyileştiriyor. Özellikle araç sürücüleri için sıkıntı yaratan, asfaltı hasar görmüş yollarda gerekli iyileştirmeler Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı asfalt yama ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor.

Kartepe genelinde yapılan yol iyileştirme çalışmaları kapsamında asfalt yama ekipleri çalışmalarına Uzuntarla, İbrikdere, Çepni ve Suadiye mahallelerinde devam etti. Otobüs güzergahları, bağlantı yolları ve kamu kurumları çevresinde alt yapı çalışması veya kullanımdan bozulan alanlarda yol iyileştirme düzenlemelerinde bulundu.