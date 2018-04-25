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Kartepe’de asfalt çalışmaları hız kazandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 10:13 | Son Güncelleme

Kartepe Belediyesi tarafından sürdürülen asfalt çalışmaları havaların ısınması ile Köseköy Mahallesi’nde hız kazandı.Kent içindeki güzergahlarda ulaşım ağını daha güvenli ve rahat hale getirmek adına Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile koordineli olarak çalışmasını Köseköy Mahallesi Terzigölü Caddesi’nde devam ettirdi.

Kartepe’de asfalt çalışmaları hız kazandı

Kartepe Belediyesi tarafından sürdürülen asfalt çalışmaları havaların ısınması ile Köseköy Mahallesi’nde hız kazandı.
Kent içindeki güzergahlarda ulaşım ağını daha güvenli ve rahat hale getirmek adına Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile koordineli olarak çalışmasını Köseköy Mahallesi Terzigölü Caddesi’nde devam ettirdi. Havaların ısınması ile çalışmalarına hız kazandıran ekipler, üst yapı iyileştirmesi kapsamında Köseköy Mahallesi’nin ana arter güzergahlarından Terzigölü Caddesi’ne sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi.
Alt yapı düzenlemeleri ardından 300 metre uzunluğunda 12 metre genişliğindeki güzergaha 2 bin ton PMT malzemesi serdi. Sıkıştırılan mekanik malzemenin üzerine ise 750 ton sıcak asfalt seren ekipler güzergahı ulaşıma açtı. Kartepe Belediyesi ekipleri tarafından da Terzigölü Caddesi bağlantılı parke yollara da kilitli parke taşlar döşendi.

Kartepe’de asfalt çalışmaları hız kazandı

Kartepe’de asfalt çalışmaları hız kazandı

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