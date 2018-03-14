HABER

Kartepe’de bulunan tavuk çiftliklerinde sıkı denetim

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 12:29 | Son Güncelleme

Kartepe Belediyesi, ilçede bulunan tavuk çiftliklerinde yapılan kontrol ve denetimleri yoğunlaştırdı.Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Çevre Kontrol ve Denetim ekipleri, ilçede yaygın olarak faaliyet gösteren tavuk çiftliklerine yönelik denetimlerini arttırdı.

Kartepe’de bulunan tavuk çiftliklerinde sıkı denetim

Kartepe Belediyesi, ilçede bulunan tavuk çiftliklerinde yapılan kontrol ve denetimleri yoğunlaştırdı.
Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Çevre Kontrol ve Denetim ekipleri, ilçede yaygın olarak faaliyet gösteren tavuk çiftliklerine yönelik denetimlerini arttırdı. Denetleme yaptıkları tavuk çiftliklerinde, insan sağlığına verdikleri önem ve çalışma koşullarının elverişli olması nedeniyle çiftlik sahiplerine teşekkür eden ekipler, diğer yandan insan sağlığını tehdit eden tavuk çiftliklerine ise uyarı yaptı.
Konu ile ilgili açıklama yapan kartepe Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Özbayraklı, “Denetimlerde işletmelerin hangi entegre ile çalıştıkları ve kapasiteleri ile ilgili genel konuları kontrol ediyoruz. Aynı zamanda işletmelerin kesinlikle uyması gereken biogüvenlik kurallarına ve asgari ve teknik şartlara uyup uymadıklarını da denetliyoruz. Bu kapsamda işletmelerde ölü çukuru, kuş teli, dezenfeksiyon paspası vb. gibi biogüvenlik tedbirlerinin alınıp alınmadığı da kontrol ediliyor” dedi.
Denetimlerde zabıta ekipleri, işletmelerde foseptik çukuru ve sızdırmazlığı konusunda işletme sahiplerine ayrıntılı bilgi vererek çevre ve insan sağlığı konusunun önemine dikkat çektiler.

Kartepe’de bulunan tavuk çiftliklerinde sıkı denetim

Kartepe’de bulunan tavuk çiftliklerinde sıkı denetim

Kartepe’de bulunan tavuk çiftliklerinde sıkı denetim

İran'da düşen Türk jetiyle ilgili kritik gelişme!İran'da düşen Türk jetiyle ilgili kritik gelişme!
Türkiye'yi sarsan kazada detaylar belli olduTürkiye'yi sarsan kazada detaylar belli oldu
Fatih Portakal'dan çok konuşulacak eleştiri!Fatih Portakal'dan çok konuşulacak eleştiri!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü fizikçi Stephen Hawking hayatını kaybetti! Stephen Hawking kimdir?

Ünlü fizikçi Stephen Hawking hayatını kaybetti! Stephen Hawking kimdir?

Jet kazası yorumları Cübbeli'yi rahatsız etti

Jet kazası yorumları Cübbeli'yi rahatsız etti

Memur-Sen'den hükümete çağrı: Sakal gelsin, kravat gitsin

Memur-Sen'den hükümete çağrı: Sakal gelsin, kravat gitsin

Sıla'nın yeni sevgilisi Okan Can Yantır mı? İşte sürpriz aşk iddiası

Sıla'nın yeni sevgilisi Okan Can Yantır mı? İşte sürpriz aşk iddiası

ABD Başkanı Trump, Rex Tillerson'ı görevden aldı! Başbakan'dan ilk açıklama

ABD Başkanı Trump, Rex Tillerson'ı görevden aldı! Başbakan'dan ilk açıklama

Survivor 2018 24. bölüm fragmanı! Sema ve Nagihan birbirlerine omuz atıyor!

Survivor 2018 24. bölüm fragmanı! Sema ve Nagihan birbirlerine omuz atıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Partili Aslan’dan geçmiş olsun ziyareti

AK Partili Aslan’dan geçmiş olsun ziyareti

Yığılca Belediyesi’nde sosyal denge sözleşmesi imzalandı

Yığılca Belediyesi’nde sosyal denge sözleşmesi imzalandı

Başkan Yaman’a ziyaretler devam ediyor

Başkan Yaman’a ziyaretler devam ediyor

Kinoa bitkisi, Samsun’da tanıtıldı

Kinoa bitkisi, Samsun’da tanıtıldı

Mehmetçik için kurbanlık koyun gönderildi

Mehmetçik için kurbanlık koyun gönderildi

Gediz’de toplu iş yeri kooperatifi kuruluyor

Gediz’de toplu iş yeri kooperatifi kuruluyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.