Kartepe’de kamusal alanlarda bahar bakımı yapılıyor

Kartepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kamusal alanlarda bahar bakımı yapıyor.

Kartepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelinde kamusal alanlarda bahar bakım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda yürütülen çalışmalarda ekipler son olarak Sarımeşe Mahallesi’nde çalışma yaptı. Çalışmada ekipler, Cami ve Aile Sağlığı Merkezinin yeşil alanlarındaki otları biçti. Eşme ve Derbent mahallerinde de çalışma yapan belediye ekipleri yol kenarlarında ve yeşil alanlardaki diken, çalı ve böğürtlen öbeklerinin temizliğini yapıyor.